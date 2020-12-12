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    Большунов — второй в мужском спринте в Давосе, Непряева — третья в женском спринте

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Большунов в финале уступил 2,13 секунды итальянцу Федерико Пеллегрино, который финишировал первым с результатом 2 минуты 17,68 секунды.

    Замкнул тройку лучших британец Эндрю Янг.

    Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

    1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.17,70
    2. Александр Большунов (Россия) — отставание 2,10
    3. Эндрю Янг (Великобритания) — +3,63
    4. Глеб Ретивых (Россия) — +5,11
    5. Ришар Жуве (Франция) — +9,74
    6. Валерио Гронд (Швейцария) — +17,65

    У женщин победу одержала американка Рози Бреннан с результатом 2 минуты 37,36 секунды.

    Второй стала словенка Анамария Лампич (+0,28), третьей — россиянка Наталья Непряева (+0,49).

    Женщины. Спринт. Свободный стиль

    1. Рози Бреннан (США) — 2.37,36
    2. Анамария Лампич (Словения) — отставание 0,28.
    3. Наталья Непряева (Россия) — +0,49
    4. Надине Фендрих (Швейцария) — +0,43
    5. Софи Колдуэлл (США) — +6,53
    6. Эва Уревц (Словения) — +15,58. 0

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