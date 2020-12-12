Большунов — второй в мужском спринте в Давосе, Непряева — третья в женском спринте

Большунов в финале уступил 2,13 секунды итальянцу Федерико Пеллегрино, который финишировал первым с результатом 2 минуты 17,68 секунды.
Замкнул тройку лучших британец Эндрю Янг.
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.17,70
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 2,10
3. Эндрю Янг (Великобритания) — +3,63
4. Глеб Ретивых (Россия) — +5,11
5. Ришар Жуве (Франция) — +9,74
6. Валерио Гронд (Швейцария) — +17,65
У женщин победу одержала американка Рози Бреннан с результатом 2 минуты 37,36 секунды.
Второй стала словенка Анамария Лампич (+0,28), третьей — россиянка Наталья Непряева (+0,49).
Женщины. Спринт. Свободный стиль
1. Рози Бреннан (США) — 2.37,36
2. Анамария Лампич (Словения) — отставание 0,28.
3. Наталья Непряева (Россия) — +0,49
4. Надине Фендрих (Швейцария) — +0,43
5. Софи Колдуэлл (США) — +6,53
6. Эва Уревц (Словения) — +15,58. 0