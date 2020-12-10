ЧЕ-2021 и финал Гран-при по фигурному катанию отменены

ISU отменил чемпионат Европы по фигурному катанию, а также финал «Гран-при», сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Подобное решение было принято из-за неблагоприятной санитарной обстановки, вызванной распространением коронавируса.

«Совет ISU принял решение отменить мероприятие из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса во всем мире и последующим увеличением рисков для организаторов и спортсменов», — говорится в заявлении.

Чемпионат Европы должен был пройти 25-31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Финал «Гран-при» в Пекине (Китай), который ранее перенесли с 10-13 декабря, был окончательно отменен. 0