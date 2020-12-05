Сборная Швеции выиграла женскую эстафету в Контиолахти, россиянки стали четвертыми

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Юханна Скоттхейм, Мона Брорссон, Эльвира Эберг и Анна Эберг прошли четыре этапа по 6 км за 1 час 12 минут и 44,5 секунды, использовав восемь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Франции. Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Клоэ Шевалье и Жюстин Бреза уступили победительницам 9,6 секунд с девятью дополнительными выстрелами.

Бронза — у сборной Германии. Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт и Дениз Херрманн проиграли команде Швеции 43,9 секунды с 12 дополнительными выстрелами.

Сборная России заняла четвертое место в итоговом протоколе. Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева отстали от шведок на 2 минуты и 31,3 секунды.

Миронова заработала на своем этапе два штрафных круга, россиянкам пришлось использовать 11 дополнительных патронов. 0