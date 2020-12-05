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    • Сборная Швеции выиграла женскую эстафету в Контиолахти, россиянки стали четвертыми
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    Сборная Швеции выиграла женскую эстафету в Контиолахти, россиянки стали четвертыми

    Прочие Биатлон
    Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

    Анна Эберг
    Анна Эберг

    Юханна Скоттхейм, Мона Брорссон, Эльвира Эберг и Анна Эберг прошли четыре этапа по 6 км за 1 час 12 минут и 44,5 секунды, использовав восемь дополнительных патронов.

    Второе место заняла сборная Франции. Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Клоэ Шевалье и Жюстин Бреза уступили победительницам 9,6 секунд с девятью дополнительными выстрелами.

    Бронза — у сборной Германии. Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Марен Хаммершмидт и Дениз Херрманн проиграли команде Швеции 43,9 секунды с 12 дополнительными выстрелами.

    Сборная России заняла четвертое место в итоговом протоколе. Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева отстали от шведок на 2 минуты и 31,3 секунды.

    Миронова заработала на своем этапе два штрафных круга, россиянкам пришлось использовать 11 дополнительных патронов. 0

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