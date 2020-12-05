Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира

Поул-позишн завоевал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Второе место у его напарника Джорджа Расселла, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Пилот «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят стал шестым.
Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 0.53,377
2. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,026
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,056
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,236
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,413
6. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,529
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,580
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,633
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,777
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)— +0,823
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Рено») — 0.53,995
12. Александер Албон («Ред Булл») — 0.54,026
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 0.54,175
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 0.54,377
15. Ландо Норрис («Макларен») — 0.54,693.
Не прошли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0.54,705
17. Николас Латифи — 0.54,796
18. Джек Эйткен («Уильямс») — 0.54,892
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0.54,963
20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») («Уильямс») — 0.55,426. 0