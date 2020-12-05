ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетик» — «Сельта»Примера. «Сельта» выиграла у «Атлетика», «Реал» победил в гостях у «Севильи»
  • 20:53
    • Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»
  • 20:51
    • Дубль Ари помог «Краснодару» разгромить «Ротор»
  • 18:42
    • «Спартак» разгромил «Тамбов», Понсе и Ларссон забили по два мяча
  • 15:57
    • «Локомотив» в большинстве выиграл у «Рубина»
  • 21:16
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира
    Все новости спорта

    Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    В Бахрейне завершилась квалификация Гран-при Сахира чемпионата Формулы-1.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    Поул-позишн завоевал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

    Второе место у его напарника Джорджа Расселла, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

    Пилот «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят стал шестым.

    Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация

    1. Валттери Боттас («Мерседес») — 0.53,377
    2. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,026
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,056
    4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,236
    5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,413
    6. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,529
    7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,580
    8. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,633
    9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,777
    10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)— +0,823

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Эстебан Окон («Рено») — 0.53,995
    12. Александер Албон («Ред Булл») — 0.54,026
    13. Себастьян Феттель («Феррари») — 0.54,175
    14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 0.54,377
    15. Ландо Норрис («Макларен») — 0.54,693.

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0.54,705
    17. Николас Латифи — 0.54,796
    18. Джек Эйткен («Уильямс») — 0.54,892
    19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0.54,963
    20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») («Уильямс») — 0.55,426. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Лейпциг» на поле «Баварии»?
  • «Бавария» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Челси» выиграть у «Лидса» всухую?
  • «Челси» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Обойдет ли «Монпелье» ПСЖ?
  • «Монпелье» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кротоне — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Шальке — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал Прогноз (к
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон