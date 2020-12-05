Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира

В Бахрейне завершилась квалификация Гран-при Сахира чемпионата Формулы-1.

Поул-позишн завоевал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Второе место у его напарника Джорджа Расселла, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилот «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят стал шестым.

Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 0.53,377

2. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,026

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,056

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,236

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,413

6. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,529

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,580

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,633

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,777

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)— +0,823

Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон («Рено») — 0.53,995

12. Александер Албон («Ред Булл») — 0.54,026

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 0.54,175

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 0.54,377

15. Ландо Норрис («Макларен») — 0.54,693.

Не прошли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0.54,705

17. Николас Латифи — 0.54,796

18. Джек Эйткен («Уильямс») — 0.54,892

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0.54,963

20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») («Уильямс») — 0.55,426. 0