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    Елисеев не знает причин провала на последнем круге

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

    Матвей Елисеев
    Матвей Елисеев

    Елисеев показал 33-й результат, хотя после второй стрельбы был пятым.

    «Я тоже тревожусь, что же произошло на последнем круге. Пока ответа нет. Старался работать максимально с первого круга — и не хватило сил. Мне казалось, что я начал примерно так, как на прошлой гонке. Но видать, темп завысил.

    Уже на стойке было закисление. Когда стоишь и не работаешь — лактат накопился, там уже совсем перекрыло. В мышцы свинца налили — примерно половину веса тела добавили, и пытайся с этим бежать на уровне.

  • Тарьей Бе — победитель спринта на втором этапе КМ в Контиолахти
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    • Экстренных коррективов почти никаких нельзя внести, только тактическое прохождение гонки. Начинать соразмерно силам: может, не поспокойнее, но придется отставать на первом-втором кругах», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». 0

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