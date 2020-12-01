Россиянин Мазепин будет выступать за «Хаас» в «Формуле-1»

Российский пилот «Формулы-2»продолжит карьеру в «Формуле-1».

Он подписал контракт с «Хаасом» и будет выступать за американцев в следующем сезоне, сообщает пресс-служба команды. Предполагается, что его напарником станет коллега по «Ф-2» Мик Шумахер.

Мазепин уже был в команде «Формулы-1» «Форс Индия» с 2016 по 2018 год в качестве резервного пилота. Сезон-2020 он провел в «Формуле-2» в составе Hitech Grand Prix, одержал победу в одной гонке и занял в общем зачете пятое место.

Напомним, «Хаас» принял решение полностью обновить состав гонщиков, а Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби. 0