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    Россиянин Мазепин будет выступать за «Хаас» в «Формуле-1»

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Российский пилот «Формулы-2» Никита Мазепин продолжит карьеру в «Формуле-1».

    Никита Мазепин
    Никита Мазепин

    Он подписал контракт с «Хаасом» и будет выступать за американцев в следующем сезоне, сообщает пресс-служба команды. Предполагается, что его напарником станет коллега по «Ф-2» Мик Шумахер.

    Мазепин уже был в команде «Формулы-1» «Форс Индия» с 2016 по 2018 год в качестве резервного пилота. Сезон-2020 он провел в «Формуле-2» в составе Hitech Grand Prix, одержал победу в одной гонке и занял в общем зачете пятое место.

    Напомним, «Хаас» принял решение полностью обновить состав гонщиков, а Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби. 0

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