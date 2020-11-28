Червоткин и Большунов вошли в тройку призеров индивидуальной гонки на Кубке мира

Алексей Червоткин
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Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо.
Вторым к финишу пришел россиянин Алексей Червоткин, третьим стал его соотечественник Александр Большунов.
Кубок мира. Финляндия. Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34.04,6
2. Алексей Червоткин (Россия) — отставание 15,2
3. Александр Большунов (Россия) — 18,0
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 19,8
5. Иво Нисканен (Финляндия) — 21,7
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 32,8
7. Илья Семиков (Россия) — 33,2
8. Евгений Белов (Россия) — 37,7...
13. Иван Якимушкин (Россия) — 56,
18. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.11,6
50. Глеб Ретивых (Россия) — 2.14,2 0