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    Червоткин и Большунов вошли в тройку призеров индивидуальной гонки на Кубке мира

    Прочие Лыжи
    На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке состоялась индивидуальная гонка у мужчин.

    Алексей Червоткин
    Алексей Червоткин

    Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо.

    Вторым к финишу пришел россиянин Алексей Червоткин, третьим стал его соотечественник Александр Большунов.

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    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34.04,6

    2. Алексей Червоткин (Россия) — отставание 15,2

    3. Александр Большунов (Россия) — 18,0

    4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 19,8

    5. Иво Нисканен (Финляндия) — 21,7

    6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 32,8

    7. Илья Семиков (Россия) — 33,2

    8. Евгений Белов (Россия) — 37,7...

    13. Иван Якимушкин (Россия) — 56,

    18. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.11,6

    50. Глеб Ретивых (Россия) — 2.14,2 0

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