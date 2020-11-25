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    В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    В сборной России по биатлону накануне старта первого этапа Кубка мира в Контиолахти выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает Twitter Международного союза биатлонистов.

    Биатлон
    Биатлон

    «Мы начали проводить ПЦР-тесты на COVID-19 перед первым этапом Кубка мира в Финляндии. Во время первой тестовой сессии члены трех команд получили положительный результат.

    Пострадавшие команды — Россия, Латвия и Молдавия. Заболевшие были изолированы. Финские органы здравоохранения проинформированы и примут решение о дальнейших процедурах», — говорится в сообщении.

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отметил, что подозрение на COVID-19 у четверых россиян — спортсмена и трех представителей персонала.

    «Подозрение на COVID-19 у одного из биатлонистов мужской сборной! Фамилию знаю, пока не скажу! Ждем официального сообщения», — написал Губерниев.

    Первый этап Кубка мира в Контиолахти стартует 28 ноября. 0

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