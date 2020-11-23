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    Петр Ян объяснил причину отмены защиты титула

    Прочие Единоборства
    Чемпион UFC Петр Ян рассказал о причине отмены боя с американцем Алджамейном Стерлингом за защиту титула. Поединок должен был состояться 12 декабря в Лас-Вегасе.

    Петр Ян
    Петр Ян

    «В совокупности были разные моменты и с визой, и с подготовкой. Решили с командой, что перенесется бой на новый год. Большие дела, большие игры. Те, кто пишет непонятные вещи, думаю, они неуместны. Просто всему свое время. Тренировки продолжаются, все в порядке.

    А по поводу Стерлинга… Скажу так. Я вижу, что могу побить его. Было бы глупо не верить в себя. Бой состоится по-любому. Просто это раньше я мог вылететь на бой, не думая ни о чем, рисковать можно было. Сейчас нужно сделать все правильно, чтобы потом не было никаких: "это было не так, то было не так" », — заявил Ян в своем Instagram. 0

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