Петр Ян объяснил причину отмены защиты титула

Чемпион UFCрассказал о причине отмены боя с американцем Алджамейном Стерлингом за защиту титула. Поединок должен был состояться 12 декабря в Лас-Вегасе.

«В совокупности были разные моменты и с визой, и с подготовкой. Решили с командой, что перенесется бой на новый год. Большие дела, большие игры. Те, кто пишет непонятные вещи, думаю, они неуместны. Просто всему свое время. Тренировки продолжаются, все в порядке.

А по поводу Стерлинга… Скажу так. Я вижу, что могу побить его. Было бы глупо не верить в себя. Бой состоится по-любому. Просто это раньше я мог вылететь на бой, не думая ни о чем, рисковать можно было. Сейчас нужно сделать все правильно, чтобы потом не было никаких: "это было не так, то было не так" », — заявил Ян в своем Instagram. 0