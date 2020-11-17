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    Глава WADA: Почему США навязывает остальному миру закон, который не распространяется на их спорт

    Прочие Допинг
    Глава WADA Витольд Банька высказался о законе Григория Родченкова, который, как выяснилось, не будет распространяться на соревнования США.

    Витольд Банька
    Витольд Банька

    «Несмотря на то, что акт был принят без консультаций с международными антидопинговыми партнерами, WADA будет стремиться работать с американскими властями над реализацией данного закона ради гарантии того, что глобальная антидопинговая система, которая развивалась в течение 20 лет в тесном сотрудничестве с США, не будет разрушена, что расследовательский потенциал WADA не будет уменьшен и что негативное влияние этого закона будет сведено к минимуму.

    Мы присоединяемся к другим заинтересованным сторонам во всем мире, чтобы спросить, почему из данного акта, который претендует на защиту спортсменов, и юрисдикция которого распространяется за рубежом, исключены весьма популярные и влиятельные профессиональные и студенческие лиги. Почти полмиллиона спортсменов участвуют в американских студенческих видах спорта, еще тысячи — в профессиональных лигах. И эти лиги изначально были включены в закон, но в итоге убраны оттуда без объяснения причин. Почему те, кто окружает спортсменов в этих ассоциациях и лигах, теперь освобождены от действия этого закона? Если он недостаточно хорош для американского спорта, то почему он навязывается остальному миру?», — цитирует Баньку сайт WADA.

    Сенат США одобрил принятие «акта Родченкова», который позволит Штатам привлекать к ответственности нарушителей антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов. В качестве наказания будет введено штраф на 1 млн долларов и 10 лет тюремного заключения. 0

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