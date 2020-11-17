Сенат США принял законопроект Родченкова

Сенат США принял законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила, сообщает The New York Times.

Законопроект является примером применения американской юстиции и затрагивает всех спортсменов, которые связаны с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США.

Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. В октябре законопроект был принят Палатой представителей Конгресса США. Для вступления в силу его в течение 10 дней должен подписать президент США.

Ранее WADA неоднократно выступало против принятия акта, выражая обеспокоенность его экстерриториальным компонентом. 0