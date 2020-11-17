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    Сенат США принял законопроект Родченкова

    Прочие Допинг Вокруг спорта
    Сенат США принял законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила, сообщает The New York Times.

    Григорий Родченков
    Григорий Родченков

    Законопроект является примером применения американской юстиции и затрагивает всех спортсменов, которые связаны с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США.

    Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. В октябре законопроект был принят Палатой представителей Конгресса США. Для вступления в силу его в течение 10 дней должен подписать президент США.

    Ранее WADA неоднократно выступало против принятия акта, выражая обеспокоенность его экстерриториальным компонентом. 0

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