Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции

Ее победителем стал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.
Второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», третье — напарник Стролла Серхио Перес.
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент и стал 17-м.
Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация
1. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.47,765
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,290
3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,556
4. Александер Албон («Ред Булл») — +2,683
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +3,830
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +4,795
7. Эстебан Окон («Рено») — +4,857
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +4,980
9. Валттери Боттас («Мерседес») — +5,493
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +9,461
Не прошли в третий сегмент:
11. Ландо Норрис («Макларен»)
12. Себастьян Феттель («Феррари»)
13. Карлос Сайнс («Макларен»)
14. Шарль Леклер («Феррари»)
15. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
Не прошли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Даниил Квят («Альфа Таури»)
18. Джордж Расселл («Уильямс»)
19. Ромен Грожан («Хаас»)
20. Николас Латифи («Уильямс») 0