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    Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме «Истанбул-Парк» завершилась квалификация Гран-при Турции в рамках чемпионата Формулы-1.

    Лэнс Стролл
    Лэнс Стролл

    Ее победителем стал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

    Второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», третье — напарник Стролла Серхио Перес.

    Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент и стал 17-м.

    Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация

    1. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.47,765
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,290
    3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,556
    4. Александер Албон («Ред Булл») — +2,683
    5. Даниэль Риккардо («Рено») — +3,830
    6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +4,795
    7. Эстебан Окон («Рено») — +4,857
    8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +4,980
    9. Валттери Боттас («Мерседес») — +5,493
    10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +9,461

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Ландо Норрис («Макларен»)
    12. Себастьян Феттель («Феррари»)
    13. Карлос Сайнс («Макларен»)
    14. Шарль Леклер («Феррари»)
    15. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    17. Даниил Квят («Альфа Таури»)
    18. Джордж Расселл («Уильямс»)
    19. Ромен Грожан («Хаас»)
    20. Николас Латифи («Уильямс») 0

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