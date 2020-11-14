Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции

На автодроме «Истанбул-Парк» завершилась квалификация Гран-при Турции в рамках чемпионата Формулы-1.

Ее победителем стал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Второе место занял Макс Ферстаппен на «Ред Булл», третье — напарник Стролла Серхио Перес.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел пробиться во второй сегмент и стал 17-м.

Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация

1. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.47,765

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,290

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,556

4. Александер Албон («Ред Булл») — +2,683

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +3,830

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +4,795

7. Эстебан Окон («Рено») — +4,857

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +4,980

9. Валттери Боттас («Мерседес») — +5,493

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +9,461

Не прошли в третий сегмент:

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Себастьян Феттель («Феррари»)

13. Карлос Сайнс («Макларен»)

14. Шарль Леклер («Феррари»)

15. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

Не прошли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Даниил Квят («Альфа Таури»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Ромен Грожан («Хаас»)

20. Николас Латифи («Уильямс») 0