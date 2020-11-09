Махачев назвал причину отмены боя с дос Аньосом

«Много сил и времени потрачено были к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц.
В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам — я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это не стоило», — написал Махачев в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Успокаивает только одно, что от предписанного нам никуда не деться ☝️ ⠀ Много сил и времени потрачено были к этому бою, находился на пике формы но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть я подхватил инфекцию которая выведет меня из строя минимум на месяц в этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры очень много боев отменилось но обещаю вам я буду идти до конца к этому поясу чего бы мне это не стоило Inshaalah
Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир UFC Vegas 14, который пройдет в ночь на 15 ноября.