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    Махачев назвал причину отмены боя с дос Аньосом

    Прочие Единоборства
    Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал о причинах, которые вынудили его отказаться от поединка против бразильца Рафаэля дос Аньоса.

    Ислам Махачев
    Ислам Махачев

    «Много сил и времени потрачено были к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц.

  • Бой между Махачевым и дос Аньосом отменен
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    • В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам — я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это не стоило», — написал Махачев в Instagram.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Успокаивает только одно, что от предписанного нам никуда не деться ☝️ ⠀ Много сил и времени потрачено были к этому бою, находился на пике формы но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть я подхватил инфекцию которая выведет меня из строя минимум на месяц в этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры очень много боев отменилось но обещаю вам я буду идти до конца к этому поясу чего бы мне это не стоило Inshaalah

    Публикация от Islam_Makhachev (@islam_makhachev)

    Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир UFC Vegas 14, который пройдет в ночь на 15 ноября.

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