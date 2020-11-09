Махачев назвал причину отмены боя с дос Аньосом

Российский боец ММАрассказал о причинах, которые вынудили его отказаться от поединка против бразильца

«Много сил и времени потрачено были к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц.

В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам — я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это не стоило», — написал Махачев в Instagram.

Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир UFC Vegas 14, который пройдет в ночь на 15 ноября.

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