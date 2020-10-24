Хабиба обвинили в мошенничестве на взвешивании перед боем

Боксерский промоутерпрокомментировал информацию о том, что чемпион UFCна самом деле не согнал вес перед боем с

В пятницу, 23 октября, оба бойца показали на весах 70,3 кг, уложившись в лимит легкого веса. Для успешного прохождения процедуры Нурмагомедову пришлось полностью раздеться за специальной ширмой.

Однако диетолог Майк Дольче выложил у себя на Youtube-канале видео, в котором заявил, что человек, проводивший взвешивание, допустил ошибку, зафиксировав вес Хабиба раньше времени (перекладина весов не стабилизировалась).

Хабиб не сделал вес?

«Нарушение есть. Это публичное взвешивание, поэтому здесь могли сразу после церемонии отправить Хабиба на дополнительную сгонку.

Наверняка у него был небольшой перевес, максимум 100 граммов лишние. В любом случае, это ошибка судьи.

Может быть, преднамеренная, а могли сказать: "Воду не пей, сейчас пойдем взвешиваться, у тебя перевес". Возможно, Хабиб в дополнительные полтора часа еще бегал и сгонял вес.

Каждая промоутерская компания использует свои весы. Эти весы американские, они часто используют их с гирьками, перевесами. Поэтому для них это норма.

Хабиб — Гейджи: прогноз на бой

В боксе тоже часто такие весы используют. В Англии есть и такие весы, и электронные.

Перед каждым взвешиванием весы проходят проверку на точность: берут, например, блин на 15 килограммов и смотрят, чтобы весы показали точный вес без погрешностей. Если они есть, весы приводят в порядок.

Случай с Хабибом — грубая ошибка. Штанга пошла вверх, коснулась верхнего ограничителя. Судья не должен был так реагировать. Они должны полностью зафиксировать вес, занести его в протокол, объявить и дать Хабибу полтора часа.

Как бы то ни было, к Хабибу здесь никаких претензий быть не может. Не думаю, что он как-то проплатил эту тему. Судьи ошибаются, в их компетенцию входит очень много вещей.

Бывает, что человек поссорился с женой утром и как-то халатно отнесся к взвешиванию. Не думаю, что это какое-то преднамеренное действие.

Понятное дело, что Хабибу тяжело сгонять вес, у него даже была госпитализация. Но я не верю в какой-то заговор, что американский судья сделал бы россиянину такой респект.

Все прогнозы на спорт

UFC могут наложить штраф на судью. Интересный момент, посмотрим, как это все отразится на поединке. Формально могут быть определенные проблемы у Хабиба.

Например, в случае его победы, сторона Гэтжи может настоять на реванше и UFC придется рассмотреть это обращение.

Это ограничение для соперника, так как даже в случае сгонки веса за полтора часа, Хабиб потратил бы больше сил», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу». 0