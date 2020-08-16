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    Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят — 12-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем шестого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Испании, прошедшем в пригороде Барселоны Монмело.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Для британца это четвертая победа в сезоне.

    Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, замкнул тройку Валттери Боттас из «Мерседеса».

    Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м и в четвертый раз не заработал очки.

    Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал единственным, кто не смог завершить заезд.

    «Формула-1». 6-й этап
    «Гран-при Испании»

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader
    2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 24,177
    3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 44,752
    4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг
    5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг
    6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг
    7. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг
    8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1 круг
    9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг
    10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг
    11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг
    12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг
    13. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг
    14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
    15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
    16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
    17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
    18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга
    19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 2 круга

    Не финишировал: Шарль Леклер (Монако, Ferrari) 0

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