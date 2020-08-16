Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят — 12-й

Для британца это четвертая победа в сезоне.
Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, замкнул тройку Валттери Боттас из «Мерседеса».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м и в четвертый раз не заработал очки.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал единственным, кто не смог завершить заезд.
«Формула-1». 6-й этап
«Гран-при Испании»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 24,177
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 44,752
4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг
5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг
6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг
7. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг
8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1 круг
9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг
10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг
11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг
12.
13. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг
14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга
19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 2 круга
Не финишировал: Шарль Леклер (Монако, Ferrari) 0