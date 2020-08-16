Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят — 12-й

Пилот «Мерседеса»стал победителем шестого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Испании, прошедшем в пригороде Барселоны Монмело.

Для британца это четвертая победа в сезоне.

Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, замкнул тройку Валттери Боттас из «Мерседеса».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м и в четвертый раз не заработал очки.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал единственным, кто не смог завершить заезд.

«Формула-1». 6-й этап

«Гран-при Испании»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 24,177

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 44,752

4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг

5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг

6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг

7. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг

8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1 круг

9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг

12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 2 круга

Не финишировал: Шарль Леклер (Монако, Ferrari) 0