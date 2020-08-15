Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании

Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Второе место занял его партнер Валттери Боттас, замкнул тройку сильнейших представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Россиянин Даниил Квят на «Альфа Таури» стал 12-м.
Формула-1. Квалификация. Гран-при Испании
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.15,584
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,708
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,898
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,005
6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,445
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,460
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,500
9. Шарль Леклер («Феррари») — +1,503
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,552
Не прошли в третий сегмент:
11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.17,168
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.17,192
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.17,198
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,386
15. Эстебан Окон («Рено») — 1.17,567
Не прошли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,908
17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,089
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,099
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,532
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,697. 0