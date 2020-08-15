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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Второе место занял его партнер Валттери Боттас, замкнул тройку сильнейших представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

    Россиянин Даниил Квят на «Альфа Таури» стал 12-м.

    Формула-1. Квалификация. Гран-при Испании

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.15,584
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,708
    4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,898
    5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,005
    6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,445
    7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,460
    8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,500
    9. Шарль Леклер («Феррари») — +1,503
    10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,552

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.17,168
    12. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.17,192
    13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.17,198
    14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,386
    15. Эстебан Окон («Рено») — 1.17,567

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,908
    17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,089
    18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,099
    19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,532
    20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,697. 0

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