Матыцин: Отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку наших спортсменов

Напомним, что Юрченко объявил о своей отставке 13 июля. Он занимал пост президента ВФЛА с 28 февраля 2020 года.
«С пониманием относимся к решению Евгения Юрченко покинуть пост президента ВФЛА.
Он возглавил организацию в непростое, кризисное время в российской легкой атлетике, старался найти пути выхода из тяжелой ситуации, в которой оказались российские легкоатлеты.
Министерство спорта продолжит взаимодействие с новым руководством ВФЛА, наша главная цель — полное восстановление в правах российских легкоатлетов.
Отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку наших спортсменов и реализацию плана по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований по легкой атлетике.
На данный момент тренерский штаб сборной России продолжает свою работу, утверждены планы подготовки команды, спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях на федеральных спортивных базах», — сказал Матыцин ТАСС. 0