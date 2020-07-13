Матыцин: Отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку наших спортсменов

Министр спорта РФпрокомментировал решениеподать в отставку с поста президента(ВФЛА).

Напомним, что Юрченко объявил о своей отставке 13 июля. Он занимал пост президента ВФЛА с 28 февраля 2020 года.

«С пониманием относимся к решению Евгения Юрченко покинуть пост президента ВФЛА.

Он возглавил организацию в непростое, кризисное время в российской легкой атлетике, старался найти пути выхода из тяжелой ситуации, в которой оказались российские легкоатлеты.

Министерство спорта продолжит взаимодействие с новым руководством ВФЛА, наша главная цель — полное восстановление в правах российских легкоатлетов.

Отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку наших спортсменов и реализацию плана по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований по легкой атлетике.

На данный момент тренерский штаб сборной России продолжает свою работу, утверждены планы подготовки команды, спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях на федеральных спортивных базах», — сказал Матыцин ТАСС. 0