ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» рискует выпасть из топ-4«Челси» не выиграет АПЛ с такой обороной
  • 09:17
    • Усман победил Масвидаля и защитил пояс UFC
  • 08:37
    • Клубам НХЛ запретили раскрывать информацию о заболевших коронавирусом
  • 08:08
    • Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
  • 22:29
    • «Барселона» с минимальным счетом обыграла «Вальядолид»
  • 22:28
    • «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» из-за автогола
    Все новости спорта

    Ян: Россия, мы это сделали!

    Прочие Единоборства
    Российский боец Петр Ян прокомментировал завоевание титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

    Петр Ян
    Петр Ян

    На турнире UFC 251 россиянин техническим нокаутом победил бразильца Жозе Альдо.

    «Ребята, я вас обожаю. Россия, мы это сделали! Знал, что это сильный соперник. Была задача в первых раундах максимально поддавливать, давать больше ему работать, а с третьего раунда уже самому. Так и получилось, он подвымотался, начали его разбирать.

    Когда стал отцом, это очень сильно мотивирует. Большое спасибо супруге. Это очень приятно.

  • Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
  • Читайте по теме

    • Спасибо всем за поздравления. Хочу также поблагодарить болельщиков. Всем огромное спасибо. Люблю, ценю, уважаю», — приводит слова Яна «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Уфа»
  • 1.90
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отстоит ли команда Евсеева свои ворота на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Лишит ли «Рубин» ЦСКА третьей позиции?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Лондонское дерби запомнится интенсивной игрой
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Борнмут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Фиорентина — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон