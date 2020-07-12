Ян: Россия, мы это сделали!

Российский боецпрокомментировал завоевание титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

На турнире UFC 251 россиянин техническим нокаутом победил бразильца Жозе Альдо.

«Ребята, я вас обожаю. Россия, мы это сделали! Знал, что это сильный соперник. Была задача в первых раундах максимально поддавливать, давать больше ему работать, а с третьего раунда уже самому. Так и получилось, он подвымотался, начали его разбирать.

Когда стал отцом, это очень сильно мотивирует. Большое спасибо супруге. Это очень приятно.

Спасибо всем за поздравления. Хочу также поблагодарить болельщиков. Всем огромное спасибо. Люблю, ценю, уважаю», — приводит слова Яна «Спорт-Экспресс». 0