Формула-1 подтвердила проведение Гран-при Сочи со зрителями

Формула-1 подтвердила, что Гран-при России в Сочи пройдет в изначально запланированные сроки.

Гонка в России состоится с 25 по 27 сентября.

Как сообщила пресс-служба этапа в Сочи, гонка пройдет со зрителями.

«Мы безумно рады, что в этом году у нас снова получится устроить для вас настоящий гоночный праздник в Олимпийском парке — это заряжает готовиться к гонке с удвоенной энергией. Особенно внимательно прорабатываем все вопросы, связанные с безопасностью болельщиков. До скорой встречи на "Сочи Автодроме" — быстрее бы вас всех увидеть!», — говорится в сообщении в официальном Instagram российского этапа.

Также стало известно, что в Италии пройдут два этапа Формулы-1: в Монце и на автодроме «Муджелло».

Напомним, старт сезона-2020 Формулы-1 из-за пандемии коронавируса был перенесен. Первая гонка состоялась в Австрии 5 июля без болельщиков на трибунах. Ее победителем стал Валттери Боттас. 0