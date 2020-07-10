ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига чемпионовЖеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/2020
  • 14:28
    • Лига Европы: итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала
  • 13:30
    • Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: результаты
  • 10:44
    • Драчев покинул пост президента СБР
  • 14:43
    • Формула-1 подтвердила проведение Гран-при Сочи со зрителями
  • 14:15
    • «Спартак» официально подтвердил назначение Газизова
    Все новости спорта

    Формула-1 подтвердила проведение Гран-при Сочи со зрителями

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Формула-1 подтвердила, что Гран-при России в Сочи пройдет в изначально запланированные сроки.

    Гран-при Сочи
    Гран-при Сочи

    Гонка в России состоится с 25 по 27 сентября.

    Как сообщила пресс-служба этапа в Сочи, гонка пройдет со зрителями.

    «Мы безумно рады, что в этом году у нас снова получится устроить для вас настоящий гоночный праздник в Олимпийском парке — это заряжает готовиться к гонке с удвоенной энергией. Особенно внимательно прорабатываем все вопросы, связанные с безопасностью болельщиков. До скорой встречи на "Сочи Автодроме" — быстрее бы вас всех увидеть!», — говорится в сообщении в официальном Instagram российского этапа.

    Также стало известно, что в Италии пройдут два этапа Формулы-1: в Монце и на автодроме «Муджелло».

    Напомним, старт сезона-2020 Формулы-1 из-за пандемии коронавируса был перенесен. Первая гонка состоялась в Австрии 5 июля без болельщиков на трибунах. Ее победителем стал Валттери Боттас. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Алавес»
  • 1.93
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как часто «Реал» сможет забивать «Алавесу»?
  • «Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Наберет ли «Гранада» очки в Сан-Себастьяне?
  • «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удержит ли «Спортинг» третью позицию?
  • «Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон