Драчев покинул пост президента СБР

объявил о сложении с себя полномочий президента Союза биатлонистов России (СБР).

«После принятия поправок к Конституции РФ стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане России поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе. Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР.

В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года. Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента СБР на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта. Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему преемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон», — приводит слова Драчева официальный сайт СБР.

Таким образом, единственным претендентом на пост главы российского биатлона стал Виктор Майгуров. Выборная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Драчев занимал должность главы СБР с 2018 года. 0