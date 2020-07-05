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    Квят: Гонка складывалась очень хорошо вплоть до контакта с Оконом

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в первой гонке сезона Формулы-1 2020 года.

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    На Гран-при Австрии россиянин сошел с дистанции за два круга до конца.

    «Гонка складывалась для меня очень хорошо вплоть до контакта с Эстебаном Оконом, у меня был отличный темп и свежие шины.

    В результате столкновения на моем болиде сломались переднее антикрыло и подвеска, а еще я получил прокол колеса, так что гонка была закончена.

    Этот момент сегодня стоил мне потери большого количества очков, что очень досадно. Такое окончание дня разочаровывает. Я мог провести очень сильную гонку», — цитирует слова Квята пресс-служба команды «Альфа Таури».

    Окон из «Рено» заработал 4 очка, заняв восьмое место. Квят в итоговой классификации стал 12-м. Выиграл Гран-при Австрии финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

    С 10 по 12 июля на трассе в австрийском Шпильберге пройдет еще один этап Формулы-1, однако он будет носить название Гран-при Штирии. 0

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