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    Российский боец ММА приговорен к году тюрьмы

    Прочие Вокруг спорта Единоборства
    Скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик приговорен к годичному заключению по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы.

    Вячеслав Дацик
    Вячеслав Дацик

    Обвинительный приговор вынес Сланцевский городской суд Ленинградской области.

    «Вячеславу дали один год заключения. Адвокат намерен подавать на условно-досрочное освобождение», — приводит слова матери Дацика Светланы «Интерфакс». Она добавила, что сторона обвинения просила суд 3 года тюрьмы для Вячеслава.

    25 декабря прошлого года Дацик и его знакомый были арестованы пограничниками при попытке перебраться на лодке в Эстонию. Дацик помогал своему знакомому выбраться из страны и через Нарву «показывал ему направление».

    Вячеслав Дацик — участник боев без правил по прозвищу Рыжий Тарзан. В 2007 году его задержали за нападение на салон связи, но, признав невменяемым, отправили в психиатрическую больницу. Из лечебницы Дацик сбежал на лодке в Норвегию, откуда его выдворили в Россию за ношение оружия. 0

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