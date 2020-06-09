Российский боец ММА приговорен к году тюрьмы

Скандально известный боец MMAприговорен к годичному заключению по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы.

Обвинительный приговор вынес Сланцевский городской суд Ленинградской области.

«Вячеславу дали один год заключения. Адвокат намерен подавать на условно-досрочное освобождение», — приводит слова матери Дацика Светланы «Интерфакс». Она добавила, что сторона обвинения просила суд 3 года тюрьмы для Вячеслава.

25 декабря прошлого года Дацик и его знакомый были арестованы пограничниками при попытке перебраться на лодке в Эстонию. Дацик помогал своему знакомому выбраться из страны и через Нарву «показывал ему направление».

Вячеслав Дацик — участник боев без правил по прозвищу Рыжий Тарзан. В 2007 году его задержали за нападение на салон связи, но, признав невменяемым, отправили в психиатрическую больницу. Из лечебницы Дацик сбежал на лодке в Норвегию, откуда его выдворили в Россию за ношение оружия. 0