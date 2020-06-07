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    Макгрегор объявил о завершении карьеры

    Прочие Единоборства
    Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что завершает карьеру. Это уже третье подобное заявление спортсмена.

    Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор

    «Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем вам за эти удивительные моменты. Это было круто. Что за путь это был!

    Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одной из моих побед, когда стал чемпионом мира. Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Что бы ты ни пожелала это твое», — написал Макгрегор в своей Twitter.

    Свой последний бой ирландец провел в январе против Дональда Серроне. В тот раз Макгрегор одержал победу нокаутом. На его счету 22 победы в 26 встречах. 0

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