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    Васильев назвал позорищем финансовое состояние СБР

    Прочие Биатлон
    Руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил финансовое состояние Союза биатлонистов России.

    Дмитрий Васильев
    Дмитрий Васильев

    «Как можно было довести до такого состояния финансовую деятельность в СБР? За два года просто катастрофа произошла. Я такого не припомню. Даже в самые тяжелые девяностые годы, когда вообще было безденежье, не было такого позорища, как сейчас. Это просто позорище!

    У СБР сейчас долги. Нужно создать нормальную атмосферу, чтобы люди вовремя получали зарплаты, чтобы можно было что-то планировать на будущее. Есть выражение: мышиные норы тестом латают. Вот это выражение сейчас приблизительно описывает ситуацию в СБР.

    У нас не существует коллективной ответственности. Вина за то, что происходило в СБР, конечно, лежит и на членах правления. Но в данной ситуации я понимаю, что президент СБР, которого выбирали делегаты конференции, несет основную ответственность. Для меня лично все понятно. Но я не понимаю, зачем Драчев упирается и цепляется за это президентское кресло с пустыми карманами, с негативной репутацией?

    Все остальное только вызывает сожаление, что любимый народом российский биатлон стал предметом внимания в негативном свете. Нужно, чтобы в СБР спокойно сменилась власть. Уже понятно, что будет новый президент, новый состав правления. Не нужно уже грязи, истерик. Надо спокойно, конструктивно, в рабочем режиме решить все основные вопросы и пытаться вывести из затянувшегося кризиса российский биатлон», — приводит слова Васильева «Р-Спорт». 0

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