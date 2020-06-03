Васильев назвал позорищем финансовое состояние СБР

Руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербургаоценил финансовое состояние Союза биатлонистов России.

«Как можно было довести до такого состояния финансовую деятельность в СБР? За два года просто катастрофа произошла. Я такого не припомню. Даже в самые тяжелые девяностые годы, когда вообще было безденежье, не было такого позорища, как сейчас. Это просто позорище!

У СБР сейчас долги. Нужно создать нормальную атмосферу, чтобы люди вовремя получали зарплаты, чтобы можно было что-то планировать на будущее. Есть выражение: мышиные норы тестом латают. Вот это выражение сейчас приблизительно описывает ситуацию в СБР.

У нас не существует коллективной ответственности. Вина за то, что происходило в СБР, конечно, лежит и на членах правления. Но в данной ситуации я понимаю, что президент СБР, которого выбирали делегаты конференции, несет основную ответственность. Для меня лично все понятно. Но я не понимаю, зачем Драчев упирается и цепляется за это президентское кресло с пустыми карманами, с негативной репутацией?

Все остальное только вызывает сожаление, что любимый народом российский биатлон стал предметом внимания в негативном свете. Нужно, чтобы в СБР спокойно сменилась власть. Уже понятно, что будет новый президент, новый состав правления. Не нужно уже грязи, истерик. Надо спокойно, конструктивно, в рабочем режиме решить все основные вопросы и пытаться вывести из затянувшегося кризиса российский биатлон», — приводит слова Васильева «Р-Спорт». 0