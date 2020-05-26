Призер Олимпиады в Сочи Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское

Российский лыжниксменил спортивное гражданство на швейцарское, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Отмечается, что FIS одобрил переход 33-летнего лыжника на этой неделе.

Илья Черноусов не выступал за сборную России с середины 2016 года. Он соревновался исключительно в коммерческих марафонах.

Спортсмен является призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Там Черноусов финишировал третьим в марафоне на 50 км. Также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года.

Лыжник сможет беспрепятственно выступить в составе швейцарской сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Поскольку он пропустил Олимпиаду в Корее, ему ничего не мешает выступить за другую сборную на предстоящих Играх», — сказала Вяльбе.

Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая на Играх в Сочи завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей. 0