ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жан-Мишель ОлаОдин в поле не воин. «Лион» пытается вдохнуть новую жизнь в сезон 2019/20
  • 16:02
    • «Ред Булл» и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»
  • 18:11
    • Украинский минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая
  • 17:06
    • Азмун заявил о желании получить новый вызов
  • 16:16
    • Мозякин подписал новый контакт с «Металлургом»
  • 13:52
    • «Милан» рассказал о травме Ибрагимовича
    Все новости спорта

    Призер Олимпиады в Сочи Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

    Илья Черноусов (крайний справа)
    Илья Черноусов (крайний справа)

    Отмечается, что FIS одобрил переход 33-летнего лыжника на этой неделе.

    Илья Черноусов не выступал за сборную России с середины 2016 года. Он соревновался исключительно в коммерческих марафонах.

    Спортсмен является призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Там Черноусов финишировал третьим в марафоне на 50 км. Также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года.

    Лыжник сможет беспрепятственно выступить в составе швейцарской сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    «Поскольку он пропустил Олимпиаду в Корее, ему ничего не мешает выступить за другую сборную на предстоящих Играх», — сказала Вяльбе.

    Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая на Играх в Сочи завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Бавария»
  • 1.96
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранится ли интрига в чемпионской гонке Бундеслиги?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Реабилитируется ли «Гладбах» за недавнее поражение?
  • «Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Байер» одержит очередную победу?
  • «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Левандовски и Хуммельс успели поиграть за оба клуба Футбол Почему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиальноКак родился и укрепился «Классикер»? 05:020
  • 08:36
    • Олейнику предложили бой в июне с соперником из топ-5
  • 07:00
    • Зидан — лучший тренер в истории ЛЧ по версии Squawka
  • 18:31
    • Призер Олимпиады в Сочи Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское
    Марио Балотелли Футбол Трансферный дайджест. 19-25 маяКуда переберется скандальный форвард, удержит ли «Бавария» канадского вундеркинда, кто претендует на защитника «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:590
  • Экспресс дня

  • «РБ Лейпциг» будет иметь проблемы с «Гертой»?
  • 2.72
    •
  • 18:01
    • Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» может пропустить остаток сезона
  • 17:47
    • СКА подписал двухлетний контракт с защитником
  • 17:35
    • «Ротор» хочет арендовать нападающего «Спартака»
    Лионель Месси Футбол Горячий июнь. Нас ждет возвращение большого футболаРассказываем о всех возобновляющихся в ближайший месяц европейских футбольных лигах Вчера в 00:520
  • 17:19
    • Семин благодарен Дзюбе за хорошие слова
  • 16:50
    • Смолов считает возобновление РПЛ немного поспешным
  • 16:34
    • Дзюба назвал уход Семина из «Локо» «позорищем»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.14
  • Прогноз на матч Яблонец — Фастав Злин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Веен — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ян — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эрцгебирге — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ашхабад — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ческе-Будеевице — Слован Либерец
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон