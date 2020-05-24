Касперович объяснил, почему не возглавит сборную России

Тренер по биатлонурассказал, почему он не возглавит сборную России.

«Есть определенные моменты, из-за которых я не хочу присутствовать в российской команде. Меня там, если говорить коротко, видеть не особо хотят», — сказал Касперович «Р-Спорту».

Ранее стало известно, что Касперович и экс-старший тренер женской сборной России Виталий Норицын достигли предварительной договоренности с Федерацией биатлона Болгарии.

Они станут тренерами мужской и женской сборной соответственно, однако пока не могут подписать контракты из-за запрета на въезд в Болгарию. 0