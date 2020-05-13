Брызгалова: Не исключаю возвращения в сборную, но пока рада быть тренером

Чемпионка мира по керлингу в дабл-микстезаявила, что не исключает в будущем своего возвращения в состав сборной России в качестве игрока, но на данный момент ей интересна тренерская работа.

В среду, 13 мая, исполком Федерации керлинга России утвердил назначение Брызгаловой тренером сборной России по дабл-миксту. Спортсменка приостановила игровую карьеру год назад.

«Я, конечно, не исключаю возвращения в состав сборной России в качестве спортсменки, но пока сконцентрировалась на тренерской деятельности.

В течение этого года я уже тренировала секцию в Санкт-Петербурге. Решение о приостановке карьеры, принятое год назад, было осознанным.

Я планировала сделать перерыв после Олимпиады, потому что достаточно много играла. Хотелось изменить рутину, попробовать что-то новое, и на данный момент я довольна тем, чем сейчас занимаюсь.

У меня есть большой опыт в дабл-миксте — игровой, практический. Все мои достижения в карьере связаны именно с этой дисциплиной, поэтому думаю, что мне есть чем помочь старшему тренеру.

Очень рада, что мою кандидатуру поддержали. Будем работать, надеюсь, что я смогу помочь», — отметила Брызгалова в интервью «Р-Спорт».

Старшим тренером сборной России является Василий Гудин, под руководством которого Брызгалова тренировалась, будучи игроком.

«Мы работаем уже давно, есть взаимопонимание. Думаю, мы хорошо сможем сработаться. В том, что игроки сборной — мои ровесники, проблемы я не вижу.

У меня очень хорошие отношения с ребятами. Думаю, и они заинтересованы в том, чтобы я им помогла», — сообщила Брызгалова. 0