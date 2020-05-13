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    Брызгалова: Не исключаю возвращения в сборную, но пока рада быть тренером

    Прочие Кёрлинг
    Чемпионка мира по керлингу в дабл-миксте Анастасия Брызгалова заявила, что не исключает в будущем своего возвращения в состав сборной России в качестве игрока, но на данный момент ей интересна тренерская работа.

    Анастасия Брызгалова
    Анастасия Брызгалова

    В среду, 13 мая, исполком Федерации керлинга России утвердил назначение Брызгаловой тренером сборной России по дабл-миксту. Спортсменка приостановила игровую карьеру год назад.

    «Я, конечно, не исключаю возвращения в состав сборной России в качестве спортсменки, но пока сконцентрировалась на тренерской деятельности.

    В течение этого года я уже тренировала секцию в Санкт-Петербурге. Решение о приостановке карьеры, принятое год назад, было осознанным.

    Я планировала сделать перерыв после Олимпиады, потому что достаточно много играла. Хотелось изменить рутину, попробовать что-то новое, и на данный момент я довольна тем, чем сейчас занимаюсь.

    У меня есть большой опыт в дабл-миксте — игровой, практический. Все мои достижения в карьере связаны именно с этой дисциплиной, поэтому думаю, что мне есть чем помочь старшему тренеру.

    Очень рада, что мою кандидатуру поддержали. Будем работать, надеюсь, что я смогу помочь», — отметила Брызгалова в интервью «Р-Спорт».

    Старшим тренером сборной России является Василий Гудин, под руководством которого Брызгалова тренировалась, будучи игроком.

    «Мы работаем уже давно, есть взаимопонимание. Думаю, мы хорошо сможем сработаться. В том, что игроки сборной — мои ровесники, проблемы я не вижу.

    У меня очень хорошие отношения с ребятами. Думаю, и они заинтересованы в том, чтобы я им помогла», — сообщила Брызгалова. 0

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