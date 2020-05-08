Фергюсон обвинил Хабиба в трусости

Американский боец UFCзаявил, что россиянинне захотел проводить с ним поединок.

«Хабиб не захотел драться, он убежал, словно собака с поджатым хвостом. То же самое касается Конора. Они говорили, что я должен быть следующим, но где они? Они находятся дома на карантине, а мы здесь сокрушаем карантин», — приводит слова Фергюсона MMAFighting.

Напомним, Тони должен был изначально драться на турнире с Хабибом, однако поединок сорвался из-за пандемии коронавируса.

Позже стало известно, что Нурмагомедова в бою с Фергюсоном заменит американец Джастин Гейтжи. Поединок пройдет 9 мая в Джексонвилле, а на кону будет стоять звание временного чемпиона. 0