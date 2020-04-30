Манипуляции с базой данных Московской лаборатории повлияли на дела 145 из 298 спортсменов

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование в отношении 298 российских спортсменов в деле московской антидопинговой лаборатории.

Независимый отдел расследований WADA передал информацию по делам россиян 27 международным федерациям и одному оргкомитету соревнований.

Сообщается, что на 153 дела из 298 возможные манипуляции с базой данных лаборатории не повлияли. Предполагаемые манипуляции коснулись 145 случаев.

Несмотря на это, WADA передало в федерации полные пакеты документов на все 298 случаев, чтобы организации могли изучить все имеющиеся доказательства.

«Это было самое сложное расследование в истории антидопинга, комитет по расследованиям WADA проделал выдающуюся работу.

Это был невероятный труд, затронувший тысячи проб, 24 терабайта данных, сотни спортсменов из 28 организаций. Российский допинговый кризис занимал главное место в деятельности WADA в течение пяти лет.

Но это еще не конец пути. Продолжается повторный анализ проб, изъятых из бывшей московской лаборатории.

Этот процесс повторного анализа, который курирует WADA, уже выявил 57 случаев, которые сейчас находятся в стадии подтверждения.

И это в дополнение к десяткам дел, которые уже открыты на основании доказательств, обнаруженных в ходе "Операции LIMS" в тяжелой атлетике, биатлоне и легкой атлетике, а также других видах спорта после докладов Паунда и Макларена в 2014-2016 годах», — сказал президент WADA Витольд Банька пресс-службе организации. 0