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    Туктамышева хочет выступить на Олимпийских играх в Пекине

    Прочие Фигурное катание Олимпизм
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, планирует ли она выступать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева

    «Конечно, я хочу поехать на Олимпийские игры. Я понимаю, что будет третья Олимпиада, и даже если я не попаду на нее, я приложу все усилия — это точно.

    И если так случится, что я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделала все что могла. Ну, не судьба Туктамышевой поехать на Олимпиаду.

    Мне кажется, что я уже достаточно сделала для фигурного катания. Я еще постараюсь сделать, но, даже если я не попаду на Олимпиаду, у меня и так получится красочная насыщенная карьера. Я не хочу, чтобы у человека, который профессионально занимается спортом, заканчивалась карьера из-за того, что он не попал на Олимпиаду или что он не выиграл ее.

    Можно добиться успеха и без Олимпийских игр, и не надо делать их настолько масштабным мероприятием, что у тебя ломается жизнь после этого», — сказала Туктамышева в прямом эфире в Instagram. 0

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