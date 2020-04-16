Мишин: Отмена ЧМ — это трагедия для фигуристов, которые могли завоевать медали

Российский тренерсчитает, что отмена чемпионата мира 2020 года — это трагедия для фигуристов, которые претендовали на медали турнира.

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил ЧМ 2020 года в Монреале из-за пандемии коронавируса.

«Все зависит от точки зрения. Для тех фигуристов, которые могли завоевать медали на чемпионате мира, его отмена — это трагедия.

Но для всего остального человечества, которое думает о здоровье своих отцов, дедушек, детей — это событие, которое предначертано жизнью», — сказал Мишин «Р-Спорт».

Изначально ЧМ в Монреале должен был пройти с 16 по 22 марта, но был перенесен из-за пандемии.

В четверг, 16 апреля, ISU объявил об окончательной отмене этого турнира, а также чемпионатов мира по шорт-треку и синхронному катанию. 0