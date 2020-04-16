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    Трое российских биатлонистов перешли в сборную Молдавии

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    Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии, сообщает ТАСС.

    Павел Магазеев
    Павел Магазеев

    Спортсменам не требовалось согласия на переход от Союза биатлонистов России (СБР) и Международного союза биатлонистов (IBU), поскольку они не выступали на взрослом уровне за сборную России.

    Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии Петр Брия.

    «Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус 15 февраля получили паспорта. В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе», — сказал Брия. 0

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