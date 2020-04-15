КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуВеличайшие бомбардиры международных матчей. Без Месси, но с Роналду
  • 18:34
    • Завершение сезона Бундеслиги находится под вопросом
  • 18:09
    • Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
  • 17:09
    • Наставник «Баварии» одобрил трансфер Сане
  • 16:28
    • Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
  • 14:50
    • «Автомобилист» возглавил бывший наставник сборной Канады
    Все новости спорта

    Польховский: Я готов полностью отвечать за результат

    Прочие Биатлон
    Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский высказался по поводу возможного назначения на пост главного тренера сборной страны.

    Валерий Польховский
    Валерий Польховский

    10 апреля правление организации приняло решение направить на согласование в Минспорт кандидатуру Польховского.

    «Должность главного тренера — это расстрельная должность. Это была не моя инициатива с предложением моей кандидатуры. Пока я не являюсь главным тренером сборной, все контракты подписываются до 31 мая.

    Задача главного тренера — собрать единомышленников, которые понимали бы друг друга. То, что Белозеров не справляется со своей задачей, считаю не только я. Это мнение тренерского совета.

    Они поддержали кандидатуру Кабукова, я к этому мнению прислушался. С ним я работал, это тот человек, которого я понимаю и который будет работать 24 часа в сутки.

    То, что Драчев резко отреагировал на фамилии Кабукова и Королькевича, — это его мнение. Думаю, что он поторопился, потому что не вник до конца в ситуацию. Он не беседовал ни с одним, ни с другим.

    В данной ситуации я готов полностью отвечать за результат», — сказал Польховский в рамках программы «Биатлонная жизнь без биатлона» на телеканале «Матч ТВ».

    На заседании правления СБР за приглашение Роберта Кабукова на пост старшего тренера мужской команды проголосовали 12 человек. При этом президент организации Владимир Драчев выступает против приглашения Кабукова и Владимира Королькевича.

    В настоящий момент главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев, мужскую команду возглавляет Сергей Белозеров, женскую — Виталий Норицын. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • Фергюсон — Гэйджи
  • 1.68
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минимум голов в Минске?
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Ювентус Манагуа» поднимется в шестерку?
  • «Ювентус Манагуа» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Упрочит ли «Манагуа» свое лидерство?
  • «Манагуа» — «Халапа». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Рауль Футбол Было круто еще до «галактикос». В 2000-м году «Реал» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд»Рассказываем об игре в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 1999/2000 13:560
  • 16:58
    • «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» поспорят за хавбека «Вердера»
  • 16:50
    • «Ман Сити», ПСЖ и «Ман Юнайтед» интересуются защитником «Наполи»
  • 16:37
    • Клозе может стать ассистентом главного тренера «Баварии»
    Бразилия — Франция. ЧМ-1986 Футбол «Не кто иной, как гений». В 1986-м Платини помог Франции обыграть бразильцевНа чемпионате мира 1986 французы встретились с командой Бразилии Вчера в 17:200
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли «энергетики» снова?
  • 2.40
    •
  • 21:03
    • Миронова против назначения Королькевича старшим тренером женской команды
  • 20:54
    • «Авангард» продлил контракт с Гариповым
  • 20:52
    • Футболисты «Пармы» отказались от месячной зарплаты
    У «МЮ» более 26 глобальных спонсоров Футбол Почему «МЮ» лучше многих выйдет из кризисаВудворда напрасно критиковали Вчера в 04:300
  • 15:57
    • Питерс: Я счастлив подписать контракт с клубом
  • 15:38
    • «Интер» снова интересуется Видалем
  • 11:01
    • «Армавир» снимется с первенства ФНЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.34
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ферретти — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манагуа — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрис — Чинандега
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон