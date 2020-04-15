Польховский: Я готов полностью отвечать за результат

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР)высказался по поводу возможного назначения на пост главного тренера сборной страны.

10 апреля правление организации приняло решение направить на согласование в Минспорт кандидатуру Польховского.

«Должность главного тренера — это расстрельная должность. Это была не моя инициатива с предложением моей кандидатуры. Пока я не являюсь главным тренером сборной, все контракты подписываются до 31 мая.

Задача главного тренера — собрать единомышленников, которые понимали бы друг друга. То, что Белозеров не справляется со своей задачей, считаю не только я. Это мнение тренерского совета.

Они поддержали кандидатуру Кабукова, я к этому мнению прислушался. С ним я работал, это тот человек, которого я понимаю и который будет работать 24 часа в сутки.

То, что Драчев резко отреагировал на фамилии Кабукова и Королькевича, — это его мнение. Думаю, что он поторопился, потому что не вник до конца в ситуацию. Он не беседовал ни с одним, ни с другим.

В данной ситуации я готов полностью отвечать за результат», — сказал Польховский в рамках программы «Биатлонная жизнь без биатлона» на телеканале «Матч ТВ».

На заседании правления СБР за приглашение Роберта Кабукова на пост старшего тренера мужской команды проголосовали 12 человек. При этом президент организации Владимир Драчев выступает против приглашения Кабукова и Владимира Королькевича.

В настоящий момент главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев, мужскую команду возглавляет Сергей Белозеров, женскую — Виталий Норицын. 0