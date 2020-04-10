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    Медведева обратилась к спортсменам с призывом помочь

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    Российская фигуристка Евгения Медведева надеется, что спортсмены займутся благотворительностью и помогут в борьбе с коронавирусом.

    Евгения Медведева
    Евгения Медведева

    «От коронавируса пострадали уже тысячи людей. Многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент. Особенно за старшее поколение. Мы — спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать!

    Это обращение именно спортсменам, а не к людям, которые страдают финансово и морально. Разумеется, и среди спортсменов есть те, кому сейчас финансово тяжело. Но среди атлетов немало, способных помочь. Неважно, фигурист ты, футболист, хоккеист или баскетболист.

    Давайте попробуем объединиться. Я призываю к этому тех спортсменов, у кого есть такая возможность. Рассказывайте о том, что вы участвуете в помощи по борьбе с коронавирусом.

    Чем больше внимания, тем больше мы сможем собрать материальной помощи в России! В мировой практике есть немало примеров благотворительности именно со стороны спортсменов», — написала Медведева на своей странице в Instagram. 0

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