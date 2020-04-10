Хованцев узнал о своей отставке из интернета

узнал об отставке с поста главного тренера сборной России по биатлону из интернета.

Ранее стало известно, что вице-президент СБР Валерий Польховский рекомендован на пост главного тренера российской команды.

«Все новости я пока узнаю из интернета. Что касается моей персоны, то последнее, что я слышал, — это то, что должность главного тренера могут упразднить. По поводу этого решения меня не уведомили.

Ситуация начала развиваться в декабре, когда Польховского пригласили на пост вице-президента СБР по коммуникациям. Но вот только занимался он немного другими вещами. Я хорошо знаю этого человека: он высказывает одни мысли, а делает совершенно другое. Но после драки кулаками не машут.

Ситуация мне напоминает ту, что произошла в сезоне 2010/11, когда я работал с женской командой. Как я уже после узнал, переговоры с Вольфгангом Пихлером о работе в России велись еще в декабре.

Так что для меня это не шок, я предвидел такое развитие событий. Когда его пригласили с такими полномочиями, было очевидно, что весной такое произойдет», — цитирует Хованцева ТАСС. 0