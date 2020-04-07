Гэтжи заменил Хабиба в поединке с Фергюсоном на UFC 249

Джастин Гэтжи
globallookpress.com
В понедельник, 6 апреля, он подписал контракт на бой, который возглавит турнир UFC 249.
Поединок состоится 18 апреля, а его место проведения станет известно позднее, о чем заявил глава промоушена Дана Уайт.
Функционер также подчеркнул, что бойцы поспорят за звание временного чемпиона лиги.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов отказался от полета в США, отметив, что соблюдает правила, установленные правительством РФ из-за непростой ситуации, вызванной пандемией коронавируса.