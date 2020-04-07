Фигуристка Шошина заболела коронавирусом

Российская фигуристказаразилась коронавирусом на отдыхе в Италии.

Спортсменка рассказала об этом во время прямого эфира в инстаграме у фигуристки Станиславы Константиновой.

«У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот я осталась здесь.

Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно.

Люди не понимают, насколько это серьезная ситуация. Нас закрыли на корабле, у меня впервые в жизни была паническая атака. Сидела в каюте и ничего не понимала», — рассказала Шошина.

20-летняя Шошина родилась в Санкт-Петербурге. Она является победительницей турнира «Таллин-Трофи». 0