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    Драчев ответил на обвинения в финансовых нарушениях

    Прочие Биатлон
    Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на слова Сергея Голкикова, который обвинил его в финансовых нарушениях.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    Голиков обвинил Драчева в нецелевом расходовании средств организации, в частности, он заявил, что около 1,5 миллионов рублей СБР были потрачены на оплату персонального водителя, услугами которого пользовалась супруга Драчева.

    «В своем недавнем обращении я призвал воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений, поэтому не хочу нарушать свои же правила и не собираюсь ввязываться в заочную дискуссию.

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    • Сейчас нам надо сосредоточиться на решении вопросов подготовки сборной команды к старту сезона. Все эти беспочвенные обвинения будем обсуждать позже», — цитирует Драчева ТАСС. 0

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