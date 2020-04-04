Драчев ответил на обвинения в финансовых нарушениях

Президент Союза биатлонистов Россииотреагировал на слова, который обвинил его в финансовых нарушениях.

Голиков обвинил Драчева в нецелевом расходовании средств организации, в частности, он заявил, что около 1,5 миллионов рублей СБР были потрачены на оплату персонального водителя, услугами которого пользовалась супруга Драчева.

«В своем недавнем обращении я призвал воздержаться от оголтелой критики и беспочвенных обвинений, поэтому не хочу нарушать свои же правила и не собираюсь ввязываться в заочную дискуссию.

Сейчас нам надо сосредоточиться на решении вопросов подготовки сборной команды к старту сезона. Все эти беспочвенные обвинения будем обсуждать позже», — цитирует Драчева ТАСС. 0