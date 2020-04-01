Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весеподтвердил, что встреча с, намеченная на 18 апреля, не состоится из-за пандемии коронавируса.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя.

Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо.

Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram. 0