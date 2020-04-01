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    В Росавиации рассказали о способах вылететь в США для Хабиба

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    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может вылететь в США для боя с Тони Фергюсоном как частной, так и бизнес-авиацией.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    Об этом заявили в пресс-службе Росавиации.

    «Для того, чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США.

    Компании, которые совершают частные авиаперевозки, обычно знают, какие документы необходимо иметь пассажиру, чтобы не получилось так, что по прибытии его не пустят на границе.

    Ограничений для бизнес-авиации на вылет из России сейчас нет. При наличии разрешения воздушное судно сможет вылететь в США.

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    • Но есть ограничения на прилет, которые были утверждены в понедельник на заседании Оперативного штаба Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

    Таким образом, у него могут возникнуть определенные проблемы с возвращением», — приводит слова пресс-служба Росавиации «Спорт-Экспресс». 0

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