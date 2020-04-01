Арум раскритиковал UFC за попытки организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон

Глава промоутерской компании Top Rankраскритиковал президента UFCза его желание любой ценой провести бой между чемпионом промоушена в лёгком весе россияниноми американцем

«Какого черта он делает? Не понимаю. Почему, несмотря на все происходящее, несмотря на гибель людей, у него остаётся эта идея, что этот бой должен пройти 18 апреля?

Это не идет на пользу UFC, а Дэйна выставляет себя дураком. Особенно в ситуации, когда людям приходится иметь дело с гораздо большими проблемами. Они имеют дело с изоляцией, умирают. Что побуждает так относиться к этому бою? Я просто не могу предположить, что это может быть», — цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, из-за пандемии коронавируса отменены практически все спортивные мероприятия. 0