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    Халиуллина: Я не болею коронавирусом

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина опровергла информацию о заражении коронавирусом.

    Анастасия Халиуллина
    Анастасия Халиуллина

    «В связи со сложившейся ситуацией сообщаю — я не болею коронавирусом.

    Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные.

    Будем ждать второй результат», — написала спортсменка в своем инстаграме.

    Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил, что национальная сборная продолжает тренировки в индивидуальном порядке.

    Напомним, что российские биатлонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине. 0

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