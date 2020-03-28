Халиуллина: Я не болею коронавирусом

Анастасия Халиуллина
globallookpress.com
«В связи со сложившейся ситуацией сообщаю — я не болею коронавирусом.
Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные.
Будем ждать второй результат», — написала спортсменка в своем инстаграме.
Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил, что национальная сборная продолжает тренировки в индивидуальном порядке.
Напомним, что российские биатлонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине. 0