Халиуллина: Я не болею коронавирусом

Российская биатлонисткаопровергла информацию о заражении коронавирусом.

«В связи со сложившейся ситуацией сообщаю — я не болею коронавирусом.

Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные.

Будем ждать второй результат», — написала спортсменка в своем инстаграме.

Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил, что национальная сборная продолжает тренировки в индивидуальном порядке.

Напомним, что российские биатлонисты, которые участвовали в заключительном этапе Кубка мира в финском Контиолахти, находятся на карантине. 0