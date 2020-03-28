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    Российская биатлонистка попала в больницу с подозрением на коронавирус

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина попала в больницу в Саратове из-за подозрения на заболевание коронавирусом, информирует «Взгляд-инфо».

    Анастасия Халиуллина
    Анастасия Халиуллина

    При этом 21-летняя спортсменка отметила, что у нее не было очевидных симптомов.

    «Мы вернулись с кубковых европейских соревнований из Австрии. У нас была памятка, что надо провести две недели на карантине и сообщить о себе в поликлинику, что мы вернулись. Я сразу все сделала, как положено.

    Никаких симптомов очевидных у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов — он сомнительный. Сейчас я в больнице, ждем, подтвердится ли положительный результат», — сказала Халиуллина. 0

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