Чичерова: Пока непонятно, будет ли чемпионат России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высотунадеется, что чемпионат России по легкой атлетике все же состоится.

«Пока непонятно, будет ли чемпионат России, когда он будет. Мне кажется, он все-таки будет, но в июле.

Скорее бы возникла какая-то определенность, и был бы какой-то коридор для подготовки к стартам.

Ясно, что сейчас все встревожены, находятся в подвешенном состоянии — планировать что-то непросто. Будем ждать, что скажут 6 апреля», — приводит слова Чичеровой «РИА Новости».

Она также призналась, что ожидала новости о переносе летних Олимпийских игр в Токио из-за угрозы коронавируса.

«Исходя из того, что транслировалось в СМИ, мне так и казалось, что ее перенесут. Вопрос только в том, на какой срок.

Все, как мне кажется, вполне логично. Конечно, все ждали этой Олимпиады. Для возрастных спортсменов это, конечно, не лучший вариант», — отметила она.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики в субботу объявила, что ясность относительно летних соревнований может появиться 6 апреля.

В сентябре прошлого года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала 37-летней Чичеровой в получении нейтрального статуса из-за перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории, которые могли быть подделаны в конце 2018 года. 0