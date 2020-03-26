Квят: Мы очень голодны до того, чтобы вернуться к действиям

Российский гонщик «Альфа Таури»обратился к болельщикам во время пандемии коронавируса.

«Надеюсь, что вы нормально себя чувствуете. Хочу поговорить с вами. Не так много происходит здесь, где я нахожусь.

Я просто застрял дома, мою пол, посуду, стираю свою спортивную одежду, потому что я всё ещё продолжаю тренироваться дома.

Многие из вас находятся в такой же ситуации. Надеюсь, что скоро это всё закончится. Мы сможем вернуться к тому, что мы любим: гонки, автоспорт.

Мы очень голодны до того, чтобы вернуться к действиям. Оставайтесь сильными, дисциплинированными. Надеюсь увидеть вас на гоночной трассе!» — сказал Даниил Квят «Чемпионату». 0