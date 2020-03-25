Гран-при Канады могут перенести

Гран-при Канады в Формуле-1 может быть перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил организатор гонки Франсуа Дюмонтье.

«На принятие решения у нас есть 3 недели. Если ситуация улучшится к тому моменту, то мы успеем провести все работы согласно графику. Мы в лучшем положении, нежели организаторы гонок в Монако или Баку, где трассы проходят по улицам города.

Мы продолжаем сохранять оптимизм, но ситуация меняется с каждым часом, так что оцениваем ситуацию трезво. Полагаю, про изначальный календарь "Формулы-1" можно забыть. Везде будут меняться даты. Конечно, "Гран-при Канады" не состоится в ноябре, скорее, речь идет о конце лета-начале осени», — сказал Дюмонтье, передает BBC.

Гонка в Канаде запланирована на 14 июня. 0