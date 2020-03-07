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    Хабиб пнул пояс Фергюсона на дуэли взглядов

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    В Лас-Вегасе проходит первая пресс-конференция, посвященная турниру UFC 249.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    На мероприятии присутствовали участники главного боя ивента чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент на титул Тони Фергюсон.

    В ходе проведения дуэли взглядов обстановка была достаточно накалена и бойцы так и не пожали друг другу руки. Фергюсон всячески провоцировал россиянина в ходе разговора, положив на пол временный пояс чемпиона, завоеванный в 2017 году.

    Спустя некоторое время Хабиб, не выдержав, пнул лежащий пояс своего оппонента, а президент UFC Дэна Уайт пригласил охранников, которые начали удерживать Тони.

    Бой Нурмагомедов — Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Для россиянина эта защита титула станет третьей.

    На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и три поражения.

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