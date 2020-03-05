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    Глазырина заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заняла третье место в спринтерской гонке на 7,5 км на заключительном этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах.

    Екатерина Глазырина
    Екатерина Глазырина

    Глазырина избежала промахов на двух огневых рубежах и уступила 4,7 секунды победительнице гонки шведке Ингеле Андерссон, которая при идеальной стрельбе преодолела дистанцию за 20 минут 40,9 секунды.

    Второй стала представительница Франции Каролин Коломбо. Ее отставание от лидера составило 4,5 секунды.

    Десятку сильнейших замкнула еще одна россиянка Виктория Сливко.

    Кубок IBU. Мужчины
    Спринт. 7,5 км

    1. Ингела Андерссон (Швеция) — 20.40,9 (0 промахов)
    2. Каролин Коломбо (Франция) — +4,5 (0)
    3. Екатерина Глазырина — +4,7 (0)..
    10. Виктория Сливко — +57,5 (2)...
    12. Валерия Васнецова — +1.08,4 (1)...
    24. Полина Шевнина — +1.55,4 (1)...
    31. Анастасия Поршнева (все — Россия) — +2.10,7 (3). 0

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