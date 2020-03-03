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    Ардашев завоевал золотую медаль на молодежном ЧМ

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    Российский лыжник Сергей Ардашев завоевал золото на молодежном чемпионате мира в немецком Обервизентале.

    Сергей Ардашев
    Сергей Ардашев

    Ардашев стал лучшим в индивидуальной гонке. В борьбе за золото он опередил норвежца Харальда Амундсена, а замкнул тройку француз Юго Лапалю.

    Молодежный чемпионат мира проходит в Германии с 29 февраля по 7 марта.

    Молодежный ЧМ. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км

    1. Сергей Ардашев (Россия) — 36.26,4
    2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 1.02,0
    3. Юго Лапалю (Франция) — 1.36,6...
    9. Андрей Кузнецов (Россия) — 2.07,0...
    22. Евгений Семяшкин (Россия) — 3.00,9
    23. Владислав Вечканов (Россия) — 3.01,1 0

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