Ардашев завоевал золотую медаль на молодежном ЧМ

Российский лыжникзавоевал золото на молодежном чемпионате мира в немецком Обервизентале.

Ардашев стал лучшим в индивидуальной гонке. В борьбе за золото он опередил норвежца Харальда Амундсена, а замкнул тройку француз Юго Лапалю.

Молодежный чемпионат мира проходит в Германии с 29 февраля по 7 марта.

Молодежный ЧМ. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Сергей Ардашев (Россия) — 36.26,4

2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 1.02,0

3. Юго Лапалю (Франция) — 1.36,6...

9. Андрей Кузнецов (Россия) — 2.07,0...

22. Евгений Семяшкин (Россия) — 3.00,9

23. Владислав Вечканов (Россия) — 3.01,1 0