Ардашев завоевал золотую медаль на молодежном ЧМ

Сергей Ардашев
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Ардашев стал лучшим в индивидуальной гонке. В борьбе за золото он опередил норвежца Харальда Амундсена, а замкнул тройку француз Юго Лапалю.
Молодежный чемпионат мира проходит в Германии с 29 февраля по 7 марта.
Молодежный ЧМ. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Сергей Ардашев (Россия) — 36.26,4
2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 1.02,0
3. Юго Лапалю (Франция) — 1.36,6...
9. Андрей Кузнецов (Россия) — 2.07,0...
22. Евгений Семяшкин (Россия) — 3.00,9
23. Владислав Вечканов (Россия) — 3.01,1 0