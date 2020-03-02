Хабиб предложил Мейвезеру подраться по правилам бокса и MMA

Чемпион UFC в легком весеназвал условия боя с американцем

«Он все еще заинтересован в поединке со мной? Думаю, что он просто хочет, чтобы его имя оставалось в заголовках.

Пару дней назад у него был день рождения. Ему исполнилось либо 48, либо 49 лет. Ему почти столько же лет, сколько моему отцу. Не понимаю, как я буду бить его по лицу.

Если он хочет драться, то пусть приходит в UFC, где настоящие бои. Я не боксер, я просто борец, я боец MMA. Если он заинтересован в поединке, то, возможно, мы можем сделать так, как предлагал мой отец — 11 раундов бокса и один раунд по правилам ММА.

Одиннадцать трехминутных раундов по правилам бокса, а в последнем раунде деремся пять минут по правилам ММА. Не думаю, что Флойд сможет нокаутировать меня за все 11 раундов.

В последнем раунде я переведу его в партер и растерзаю. Конечно, Флойд очень хорош в своем деле, но не думаю, что он может меня нокаутировать», — цитирует Нурмагомедова BJPenn.

18 апреля на UFC 249 Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Тони Фергюсоном. 0